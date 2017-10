Angleterre: Prise d'otages dans un bowling, le suspect interpellé

Prise d'otages à Bermuda Park Nuneaton à l’est de Birmingham (Angleterre) — Oli SCARFF / AFP

L’angoisse a duré près de trois heures. Ce dimanche en fin d’après-midi, un homme retenant en otages deux employés d’un bowling dans le centre de l’Angleterre a été interpellé, rapporte la presse britannique. Cet « incident n’est pas lié à un acte terroriste », avait rapidement indiqué dans l’après-midi la police du Warwickshire sur Twitter.

Le suspect, blessé pendant l’assaut, a été transporté à l’hôpital. «Deux autres hommes ont été pris en charge sur place mais ils n'étaient pas blessés» et ont pu rentrer chez eux, ont précisé les services de secours sur Twitter. Le preneur d'otage serait, selon le directeur du bowling, «un petit ami ou un ex-mari de l'un des membres de l'équipe».

« On nous a dit que quelqu’un avait un fusil à pompe »

Le bowling est au cœur d’un complexe de loisirs, Bermuda Parks, situé à Nuneaton à l’est de Birmingham. « On nous a dit que quelqu’un avait un fusil à pompe à l’intérieur du bowling », a affirmé dans l’après-midi Sarah Fleming, un témoin, à la chaîne de télévision Sky News. « Nous étions dans le restaurant Frankie and Benny’s et nous étions confinés, personne ne pouvait entrer ou sortir ». « Puis la police nous a dit qu’il avait des otages », a-t-elle ajouté.

Un autre témoin a dit à la BBC avoir vu des policiers équipés de gilets pare-balles en position autour du bowling, où des véhicules de police stationnaient devant l’entrée. L’assaut a été donné vers 18 h 30, heure locale, 19 h 30 en France.