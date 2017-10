Angleterre: Prise d'otage dans un bowling, le suspect interpellé

Prise d'otage à Bermuda Park — Oli SCARFF / AFP

L’angoisse a duré près de trois heures. Ce dimanche en fin d’après-midi, un homme retenant en otage deux employés d’un bowling dans le centre de l’Angleterre a été interpellé, rapporte la presse britannique. Cet « incident n’est pas lié à un acte terroriste », avait indiqué dans l’après-midi la police du Warwickshire sur Twitter. Le suspect, grièvement blessé pendant l’assaut, a été transporté à l’hôpital tandis que les deux otages sont indemnes.

« On nous a dit que quelqu’un avait un fusil à pompe »

Le bowling est au cœur d’un complexe de loisirs, Bermuda Parks, situé à Nuneaton à l’est de Birmingham. « On nous a dit que quelqu’un avait un fusil à pompe à l’intérieur du bowling », a affirmé dans l’après-midi Sarah Fleming, un témoin, à la chaîne de télévision Sky News. « Nous étions dans le restaurant Frankie and Benny’s et nous nous sommes confinés, personne ne pouvait entrer ou sortir ». « Puis la police nous a dit qu’il avait des otages », a-t-elle ajouté.

Un autre témoin a dit à la BBC avoir vu des policiers équipés de gilets pare-balles en position autour du bowling, où des véhicules de police stationnaient devant l’entrée. L’assaut a été donné vers 18h30 heure locale, 19h30 en France.