Etats-Unis: Un enfant meurt écrasé par une commode Ikéa

C’est le huitième cas recensé dans le monde. Mercredi, une famille américaine de Californie a affirmé avoir perdu son fils âgé de 2 ans dans la chute d’une commode de marque Ikéa. Les faits se seraient produits en mai dernier, alors que l’enfant dormait dans sa chambre.

8th child killed by IKEA dresser that was recalled more than a year ago because of its propensity to tip over. https://t.co/YrT8yy5YFx pic.twitter.com/c92YrNoFir