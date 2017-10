VIDEO. Etats-Unis: Cinq anciens présidents réunis à un concert de charité après les ouragans

Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush et Jimmy Cartersont montés côte à côte le 21 octobre 2017 sur scène au Texas pour un concert destiné à lever des fonds pour les victimes des ouragans qui ont ravagé le sud du pays et les Caraïbes — LM Otero/AP/SIPA

L’image est rare, voire inédite. Les cinq derniers présidents des Etats-Unis sont montés côte à côte samedi sur la scène d’un concert au Texas, destiné à lever des fonds pour les victimes des ouragans qui ont ravagé le sud du pays et les Caraïbes.

RT - FoxNews - .TAMU Singing Cadets perform National Anthem at #OneAmericaAppeal pic.twitter.com/SDad2XiPva — Fox News Specialists (@IngrahamAngleFN) October 22, 2017

31 millions de dollars récoltés

Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush et Jimmy Carter ont chanté ensemble l’hymne national avant de s’asseoir au premier rang pour écouter le concert, intitulé « Du fond du cœur : l’appel d’une Amérique unie ».

>> A lire aussi : Ouragan Irma: Où en est l'aide aux sinistrés un mois après?

La démarche des trois anciens présidents démocrates et des deux républicains a permis de récolter plus de 31 millions de dollars auprès de 80.000 donateurs, une somme qui ira aux victimes des récents ouragans Harvey, Irma et Maria, a fait savoir le secrétariat de George H.W. Bush.

Le président Donald Trump n’y assistait pas mais avait fait parvenir auparavant un message vidéo dans lequel il qualifiait l’événement de « magnifique » et d'« effort vital ».

Lady Gaga émeut la foule et Bill Clinton

Lovely to see President Barack Obama receiving so much love.



We appreciate you, 44!#OneAmericaAppeal pic.twitter.com/i5fAiV4qXQ — Nerdy Wonka (@NerdyWonka) October 22, 2017

« En tant qu’ex-présidents, nous avons voulu aider nos compatriotes à commencer à se relever », a déclaré Barack Obama au début du concert, diffusé en direct depuis la ville universitaire de College Station, au Texas. « Les gens ici ont été blessés, mais comme a dit un Texan : au Texas on a plus d’amour que d’eau », a lancé pour sa part George W. Bush. Tour à tour, chaque ancien président a exprimé son soutien aux victimes des ouragans avant de laisser la scène aux nombreuses stars de rock et de country venues faire le show pour l’occasion.

Lady Gaga, invitée surprise, a presque volé la vedette aux anciens chefs d’Etat. La chanteuse a annoncé qu’elle ferait une donation d’un million de dollars et qu’un programme de soutien psychologique serait lancé pour les survivants. Elle a ensuite interprété trois de ses tubes, « You and I », « Mill reasons » et « Edge of glory ». Sa performance aurait fait verser une larme à Bill Clinton.

Lady Gaga performing “The Edge Of Glory” tonight at the #OneAmericaAppeal in Texas ✨ pic.twitter.com/qrzu9urhHf — Anthony | Lady Gaga (@antpats2videos) October 22, 2017

Lady Gaga performing “Yoü and I” at the #OneAmericaAppeal tonight in Texas (Part 2) ❤️ pic.twitter.com/hFQlJ2b4pq — Anthony | Lady Gaga (@antpats2videos) October 22, 2017

The former US presidents after watching Lady Gaga perform live today. Bill Clinton even teared up. #OneAmericaAppeal pic.twitter.com/KoQguvtvd5 — Lady Gaga (@gagamonster96) October 22, 2017

Sur son compte Twitter, Lady Gaga a posté une photo d’elle entourée des cinq présidents américains accompagné de ce message : « Rien n’est plus beau que de voir tout le monde mettre de côté ses différences pour aider l’humanité face aux catastrophes. »