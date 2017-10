Malte: Une récompense d'un million d'euros offerte pour élucider l'assassinat d'une journaliste anti-corruption

Une photo prise le 27 avril 2017 de la blogueuse et journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, assassinée le 16 octobre 2017. — MATTHEW MIRABELLI / AFP

Une blogueuse maltaise, Daphne Caruana Galizia, a été tuée par une bombe placée sous sa voiture.

Elle à l’origine d’accusations de corruption qui avaient provoqué des élections anticipées en juin.

Le gouvernement maltais a promis samedi une récompense d'un million d'euros.

«Justice doit être rendue quoi qu'il en coûte»

«C'est un cas d'une extraordinaire importance qui requiert des mesures extraordinaires, et justice doit être rendue quoi qu'il en coûte», souligne le gouvernement dans un communiqué.

«Justice doit être rendue quoi qu'il en coûte»

«C'est un cas d'une extraordinaire importance qui requiert des mesures extraordinaires, et justice doit être rendue quoi qu'il en coûte», souligne le gouvernement dans un communiqué.

Devant le Parlement mercredi soir, le Premier ministre maltais Joseph Muscat, dont l'entourage proche était la cible de virulentes attaques de Daphne Caruana Galizia, avait annoncé que son gouvernement allait proposer «une récompense substantielle et sans précédent» pour retrouver les auteurs et les commanditaires de l'assassinat.

Les trois fils de la journaliste, Matthew, Andrew et Paul avaient révélé jeudi sur Facebook que Joseph Muscat envisageait une récompense d'un million d'euros et avait fait pression en vain pour qu'ils soutiennent cette initiative. «Nous ne sommes pas intéressés par une condamnation en justice qui permette seulement aux responsables au gouvernement ayant bénéficié du meurtre de notre mère de tourner le dos et de dire que la justice a été rendue», avaient-ils écrit.

Mégots de cigarettes analysés

L'enquête sur la mort de Daphne Caruana Galizia se poursuivait samedi à Malte, les policiers analysant notamment des mégots de cigarettes trouvés sur un lieu surplombant celui l'explosion. Les mégots ont été retrouvés à l'endroit où a été vu un véhicule «suspect» qui pourrait être celui de la personne ayant actionné la charge explosive lundi début d'après-midi, selon des sources proches de l'enquête.

Le véhicule était garé au milieu d'une route de campagne, à distance des immeubles voisins, et a attiré l'attention des automobilistes. Toute la zone a été passée au peigne fin par les experts de médecine légale ainsi que par des agents du FBI et des experts venus des Pays-Bas pour épauler les policiers maltais.

Des organisations de la société civile ont appelé à une grande manifestation pacifique et apolitique dimanche dans les rues de la capitale La Valette, près d'une semaine après l'assassinat. «Un acte auquel il faut répondre par l'unité de la nation», selon les organisateurs de cette marche pour laquelle consigne a été donnée de venir avec un drapeau maltais.

Les médias de l'archipel ont décidé de s'associer à l'événement en diffusant le même slogan aussi bien sur leurs antennes que dans leurs versions électroniques ou papier: «Le stylo est plus fort que la peur». Souvent qualifiée de «Wikileaks à elle toute seule», Daphne Caruana Galizia, 53 ans, avait révélé de nombreux scandales impliquant des personnalités politiques maltaises.