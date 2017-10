Un homme a blessé samedi matin à Munich (sud de l’Allemagne) quatre personnes avec un couteau avant de prendre la fuite, a annoncé la police. « Aucune blessure mortelle » n’a été constatée chez les victimes, a précisé sur son compte Twitter la police. Cette dernière a fait état de l'interpellation d'un suspect, dont l'apparence se rapproche «très fortement» de celle de l'auteur des faits.

Police operation at #Rosenheimerplatz. Offender injured a few people. Further information as soon as possible #München — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 21, 2017

Quatre personnes au total ont été « légèrement » blessées à coups de couteau, a précisé le porte-parole de la police de Munich, Marcus da Gloria Martins. Le ministre régional de l'Intérieur, Joachim Hermann, a quant à lui fait état d'un blessé grave. Au total, six personnes - cinq hommes et une femme - ont été agressées «au hasard» à six endroits distincts, mais seules quatre ont été blessées, d'après la police. Elles ont été victimes de coupures «superficielles» et ont aussi essuyé des coups.

Agé d’une quarantaine d’années

D'après la police, l'auteur de l'agression, un homme âgé d'une quarantaine d'années avec des cheveux blonds «mi-courts», a pris la fuite sur un «vélo noir» et portait un «pantalon gris» et une veste de jogging. Il était également muni d'un «sac à dos» et d'un tapis de sol isolant pour le camping.

Description of the suspect: a man about 40 years, riding a black bike; wearing gray trousers, green training jacket, backpack+ sleeping mat — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 21, 2017

Update to description of the suspect: corpulent figure, short middle-blond hair, unshaven. #RosenheimerPlatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 21, 2017

L'agresseur a tenté de prendre la fuite lorsqu'il a été repéré par les forces de l'ordre, tandis qu'il circulait à vélo à quelques kilomètres au sud des lieux des attaques. Il n'a en revanche pas opposé résistance au moment de l'interpellation. Le suspect était interrogé en milieu de journée par la police, a ajouté Marcus da Gloria Martins, pour qui il est encore «trop tôt» pour déterminer le mobile des agressions.

