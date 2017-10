Allemagne: A Munich, un homme blesse au couteau 4 passants et s'enfuit à vélo

La police allemande est à la recherche de l'agresseur. (illustration) — Ma/action press/Shutter/SIPA

Un homme a « légèrement » blessé samedi matin à Munich (sud de l’Allemagne) quatre personnes avec un couteau avant de prendre la fuite, a annoncé la police. « Aucune blessure mortelle » n’a été constatée chez les victimes, a précisé sur son compte Twitter la police.

Police operation at #Rosenheimerplatz. Offender injured a few people. Further information as soon as possible #München — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 21, 2017

Quatre personnes au total ont été « légèrement » blessées à coups de couteau, a précisé à l’AFP un porte-parole de la police de Munich. Selon une autre porte-parole de la police, l’homme a agressé vers 6h30 GMT plusieurs passants en cinq endroits dans les environs de la Rosenheimer Platz, à l’est du centre-ville.

Agé d’une quarantaine d’années

L’auteur est « actuellement toujours en fuite », a par ailleurs averti sur Twitter la police, appelant les habitants à rester chez eux. D’après la police locale, l’homme, âgé d’une quarantaine d’années, a pris la fuite sur un « vélo noir » et porte un « pantalon gris » et une veste de jogging. Il est également muni d’un « sac à dos » et d’un tapis de sol isolant pour le camping, selon le compte Twitter de la police.

Description of the suspect: a man about 40 years, riding a black bike; wearing gray trousers, green training jacket, backpack+ sleeping mat — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 21, 2017

Update to description of the suspect: corpulent figure, short middle-blond hair, unshaven. #RosenheimerPlatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 21, 2017

« Nous recherchons l’auteur avec toutes les forces de police disponibles », a ajouté la police sur Twitter, soulignant que les raisons de l’agression n’étaient pour l’instant pas connues.

