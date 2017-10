Affaire Harvey Weinstein: En larmes, l'actrice Heather Kerr détaille son agression sexuelle

JUSTICE e producteur, accusé par plus de 40 femmes de harcèlement, agressions sexuelles ou viols, dont Mira Sorvino, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Léa Seydoux et Lupita Nyong'o.

L’actrice Heather Kerr a raconté vendredi 20 octobre 2017 l’agression sexuelle par Harvey Weinstein dont elle aurait été victime. — Amanda Lee Myers/AP/SIPA

« C’est comme ça que les choses marchent à Hollywood. » Heather Kerr a rejoint vendredi la (trop) longue liste des femmes harcelées ou agressées par le producteur américain Harvey Weinstein. L’actrice a raconté en conférence de presse l’agression sexuelle dont elle aurait été victime.

Avant de fondre en larmes, Heather Kerr a confié que lors d’une rencontre pour discuter de sa carrière naissante d’actrice, Harvey Weinstein aurait « attrapé » sa main, l’aurait « placée de force et tenue sur son pénis ». L’actrice aurait mis fin, dit-elle, au rendez-vous peu après l’interaction avec le producteur, visé aujourd’hui par deux enquêtes (à New York et à Londres).

Former actress Heather Kerr adds her voice to long list of sexual abuse allegations against Harvey Weinstein https://t.co/FwiH1Kothi pic.twitter.com/HmrnQJ5L7c — Los Angeles Times (@latimes) October 20, 2017

Former actress Heather Kerr say she was sexual harassed by #HarveyWeinstein 'I felt so powerless' @KNX1070 pic.twitter.com/v829Q33j9h — Margaret Carrero (@KNXmargaret) October 20, 2017

L’actrice italienne est la sixième femme qui accuse Harvey Weinstein de viol

A noter que seconde conférence de presse est attendue vers 13 heures (heure locale) et sera cette fois tenue par l’avocat d’une mannequin et actrice italienne qui accuse le magnat du cinéma de viol. Cette victime dont le nom n’a pas été révélé accuse Harvey Weinstein de l’avoir violée dans une chambre d’hôtel à Los Angeles en 2013.

L’actrice italienne est la sixième femme qui accuse Harvey Weinstein de viol, après les actrices Rose McGowan et Asia Argento, ou encore de l’ex-actrice Lucia Evans.

Pour rappel, la police de Los Angeles a confirmé jeudi avoir ouvert une nouvelle enquête sur le producteur, accusé par plus de 40 femmes de « harcèlement », « d’agressions sexuelles » ou de « viols », parmi lesquelles Mira Sorvino, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Léa Seydoux et Lupita Nyong’o. Harvey Weinstein, 65 ans, affirme, lui, que toutes ces relations sexuelles étaient consensuelles.