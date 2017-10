Donald Trump prétend posséder un Renoir, mais l’original se trouve dans un musée à Chicago

Donald Trump est persuadé de posséder un original de Renoir mais un musée de Chicago le contredit. — Pablo Martinez Monsivais/AP/SIPA

Donald Trump a assuré il y a une douzaine d’années à un journaliste qui préparait une biographie du futur président des Etats-Unis qu’il possédait un tableau original de Pierre-Auguste Renoir, baptisé Les deux sœurs.

Malheureusement pour lui, l’auteur, Tim O’Brien, avait grandi à Chicago et connaissait très bien l’œuvre de l’impressionniste français… exposée dans la collection permanente de l’Art Institute de la ville.

Trump persiste dans son mensonge

Comme le raconte Vanity Fair, le journaliste a essayé d’expliquer à Donald Trump que son tableau était en fait une copie. Mais le milliardaire a continué d’affirmer le contraire malgré un argument difficile à contester.

La scène s’est déroulée lors d’un vol entre Los Angeles et New York dans l’avion privé du magnat de l’immobilier où était accroché le tableau. Tim O’Brien a finalement préféré se concentrer sur son interview, qui figure dans TrumpNation, The art of being the Donald, publié en 2005.

Le tableau dans son appartement

Au début du vol retour, Donald Trump s’est une fois de plus vanté de posséder une œuvre de Renoir auprès de l’auteur, se rappelle l’intéressé qui choisi à nouveau de ne pas donner suite à la conversation.

Tim O’Brien pensait alors ne plus entendre parler du faux tableau de maître. Mais quelques jours après son élection à la tête de son pays en 2016, le millionnaire a donné une interview à l’émission 60 Minutes de CBS. Sur les images, la peinture trône en arrière-plan.

« Il croit en ses propres mensonges »

« Je suis certain qu’il continue à dire aux gens qu’il reçoit dans son appartement "C’est un vrai, c’est un vrai" (…) Il croit en ses propres mensonges et ça peut durer des dizaines d’années. (…) Dans sa façon de voir les choses, c’est lui l’arbitre, la seule personne capable de déterminer ce qui est faux et ce qui est vrai », a ainsi estimé Tim O’Brien dans le podcast Inside the Hive.

Contacté par CNN, le Chicago Art Institute a confirmé ce mercredi que le seul exemplaire des Deux sœurs était en effet détenu et exposé par le musée, dont il figurait au catalogue depuis 1933. Pour information, une reproduction d’un tableau de Renoir comme celle de Trump peut se monnayer… à 20 euros.

