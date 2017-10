VIDEO. Y a-t-il un sosie de Melania Trump à la Maison Blanche? Les internautes s’emballent sur Twitter

C’est la dernière théorie du complot qui agite les réseaux sociaux outre-Atlantique. De nombreux internautes américains affirment sur Twitter que Melania Trump a recours à des sosies pour la remplacer lors de certains déplacements officiels de son mari.

Tout est parti d’un tweet posté par Joe Vargas, un Youtuber américain. Dans une vidéo publiée vendredi dernier, il explique la supercherie : « Ce n’est pas Melania. Je ne pensais pas qu’ils iraient aussi loin. Je me demande désormais sur quoi d’autres ils nous mentent ». En quelques heures, son message est retweeté plus de 50.000 fois.

This is not Melania. To think they would go this far & try & make us think its her on TV is mind blowing. Makes me wonder what else is a lie pic.twitter.com/JhPVmXdGit