Etats-Unis: Trois morts dans une fusillade, le suspect en fuite

Radee Labeeb Prince est suspecté d'être l'auteur d'une fusillade qui a fait trois morts dans le Maryland, le 18 octobre 2017. — Patrick Semansky/AP/SIPA

Trois personnes ont été tuées et deux se trouvaient dans un état grave après avoir été blessées mercredi par balle dans les locaux d’un parc d’entreprises situé dans le nord-est du Maryland, a indiqué le shérif local, précisant que le suspect avait pris la fuite.

Le shérif du comté de Harford, où se trouve la ville d’Edgewood, a précisé qu’en arrivant sur place quatre minutes après avoir été prévenus, les policiers avaient découvert « cinq personnes présentant des blessures par balle. Trois étaient décédées ».

« Attaque ciblée »

« Parler des motivations (du suspect) serait prématuré », a déclaré Jeffrey Gahler, lors d’un point presse de quelques minutes. « Cela semble être une attaque ciblée contre cette entreprise » qu’il a identifiée comme étant Advanced Granite Solutions, spécialisée dans les plans de travail pour cuisines.

Il a précisé que le suspect était « associé » à cette entreprise et qu’il avait un casier judiciaire, sans autre précision. Il s’agit d’un homme noir de 37 ans, dont il a brandi la photo devant les caméras, identifié comme Radee Labeeb Prince et qui aurait utilisé une seule arme de poing. « Armé et dangereux », il a pris la fuite dans un véhicule Chevrolet Acadia noir immatriculé dans le Delaware, Etat de l’Est qui jouxte le Maryland.