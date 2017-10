Etats-Unis: Une candidate républicaine au Congrès assure avoir été kidnappée par des extraterrestres

LOL Bettina Rodriguez Aguilera a confié à la télévision avoir rencontré plusieurs fois des «extraterrestres blonds dans leur vaisseau spatial rond» qui portaient «des tuniques et parlaient de façon télépathique»…

Le dôme du Capitole, où siège le Congrès américain à Washington. — Jeff Malet/NEWSCOM/SIPA

Conseillère municipale de Miami, Bettina Rodriguez Aguilera a expliqué que trois êtres blonds et corpulents, deux femmes et un homme, lui ont rendu visite à l’âge de 7 ans et ont communiqué avec elle plusieurs fois par télépathie.

Lors d’une interview télévisée en 2009, elle a décrit être « montée » à l’intérieur d’un vaisseau spatial, même si le fait qu’elle soit allée dans l’espace ou a juste plané autour de la ville reste flou.

Les aliens lui auraient confié que le « centre de l’énergie du monde » était en Afrique

« Je suis entré. Il y avait des sièges ronds qui étaient là, et des pierres de quartz qui contrôlaient le navire, pas comme les avions », a déclaré Bettina Rodriguez Aguilera. Dans deux interviews à une station locale de langue espagnole America TeVe, la candidate a dit que les êtres extraterrestres lui avaient rappelé la célèbre statue du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro, avec les bras tendus.

Les aliens lui auraient alors expliqué que Dieu était une « énergie universelle, pas une personne », que le « centre de l’énergie du monde » était en Afrique, qu’il y avait 30.000 crânes humains différents dans une grotte à Malte et qu’un château en Floride était une pyramide antique.