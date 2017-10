Trump «ne se souvenait même pas de son nom», accuse la mère d'un soldat tué au Niger

La polémique ne s’arrange pas pour Donald Trump. Mardi, le président américain a nié avoir dit « Il savait à quoi s’attendre » lors de son appel téléphonique à la veuve d’un des quatre soldats américains tués au Niger. Mais les accusations d’une élue démocrate ont été confirmées par la mère de La David T. Johnson. « Il a manqué de respect à mon fils, à ma belle-fille, à moi et à mon mari », attaque Cowanda Jones-Johnson dans une interview au Washington Post.

« La représentante démocrate a complètement inventé ce que j’ai dit à la femme d’un soldat tué au front (et j’en ai la preuve). C’est triste ! », a tweeté Donald Trump mardi matin, semblant suggérer que son appel avait été enregistré, comme il l’avait fait à propos de l’ancien patron du FBI James Comey.

Democrat Congresswoman totally fabricated what I said to the wife of a soldier who died in action (and I have proof). Sad!