Pendant plus de 40 ans, Kevin Wilshaw était un membre actif du mouvement néonazi d’extrême-droite National Front. Mais ce mardi soir, l’ex-suprémaciste blanc a déclaré qu’il quittait le mouvement, qu’il était gay et qu’il avait un héritage juif.

Dans un entretien exclusif avec la chaîne britannique Channel 4, Wilshaw s’est confié sur le comportement haineux qu’il a pu avoir, notamment une arrestation pour avoir vandalisé une mosquée. Il a expliqué que lorsqu’il était jeune, c’était exaltant d’être membre d’un des partis extrémistes du Royaume-Uni.

Here's Kevin Wilshaw from Aylesbury getting ready for Hitler's birthday next month... pic.twitter.com/tYYqzbOKbd