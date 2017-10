VIDEO. «Il savait à quoi s'attendre», balance Trump à la veuve d'un soldat américain tombé au Niger

Le président américain Donald Trump a déclaré à la veuve d’un militaire américain tué dans l’embuscade au Niger avec trois autres camarades le 3 octobre dernier que son mari « savait à quoi s’attendre, mais j’imagine que cela fait quand même mal », selon le représentant Frederica Wilson.

Le corps du Sergent La David Johnson avait été ramené dans la région de Miami ce mardi dans l’après-midi.

L’appel du président à la veuve de Johnson est intervenu peu de temps avant l’arrivée du cercueil du soldat a expliqué sur CNN Wilson, une représentante démocrate de Floride.

.@RepWilson, who rode w/ Sgt. Johnson's widow, said she heard part of call w/ Pres. Trump; "He must've known what he signed up for" @NBC6 pic.twitter.com/Rep6ERrQEb