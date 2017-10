Etats-Unis: Les riches Américains s'enrichissent, mais pas Donald Trump

Donald Trump le 16 octobre 2017 à la Maison-Blanche. — Pablo Martinez Monsivais/AP/SIPA

Toujours plus riches. Les Américains les plus fortunés se sont encore enrichis cette année, à quelques exceptions près. Le président Donald Trump a vu sa fortune fondre de quelque 600 millions de dollars par rapport à l’année dernière, selon un nouveau classement publié ce mardi par le magazine Forbes.

>> A lire aussi : VIDEO. Classement Forbes: Hollywood serait-il sexiste?

On retrouve en tête de ce classement des 400 Américains les plus riches trois habitués : le fondateur de Microsoft, Bill Gates, aujourd’hui plus connu pour sa fondation centrée sur la santé et l’éducation, qui voit sa fortune atteindre 81 milliards de dollars (+8 milliards), le patron d’Amazon Jeff Bezos qui, après avoir devancé Gates une journée en juillet revient à la deuxième place avec 67 milliards de dollars (+14,5 milliards), talonné par le doyen des investisseurs Warren Buffett, 87 ans, avec 65,5 milliards (+12,5 milliards).

Deux milliards de dollars de fortune pour être parmi les plus riches

La fortune moyenne pour accéder à ce club ne cesse d’augmenter : deux milliards de dollars cette année. Un chiffre en hausse de 18 %.

>> A lire aussi : Emma Stone est l'actrice la mieux payée du monde, selon «Forbes»

Le président Trump arrive à la 248e place, avec une fortune estimée à 3,1 milliards de dollars, en baisse de 600 millions. Une estimation Forbes supérieure à celle de Bloomberg, qui chiffrait récemment la fortune du président américain à 2,86 milliards, en baisse de près de 200 millions par rapport à l’an dernier.