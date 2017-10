VIDEO. Harcèlement sexuel: Les femmes sont «l'alcoolisme» de Donald Trump, et c'est lui qui le dit

Donald Trump à Washington le 18 juillet 2017. — Shutterstock/SIPA

Le président américain Donald Trump a nié lundi les accusations de harcèlement sexuel portées contre lui pendant la campagne présidentielle de 2016, en les qualifiant de « fausses informations ».

« Tout ce que je peux vous dire c’est que ce sont des informations totalement fausses. C’est faux et inventé », a-t-il déclaré devant la presse à la Maison Blanche. Dimanche, BuzzFeed révélait que la justice avait ordonné à son équipe de campagne de lui remettre tous les documents relatifs aux diverses accusations de harcèlement sexuel l’ayant visé lors de la campagne de 2016.

« Je ne sais pas pourquoi, je sens que je vais l’embaucher… »

Mais ce mardi, une vidéo a resurgi sur laquelle on peut voir le locataire du bureau ovale se vanter de son addiction aux jeunes et belles femmes.

En 2007, à la tribune de la Real Estate & Wealth Expo, celui qui n’est alors qu’un homme d’affaires prononce un discours et répond aux questions de la salle. Juliette explique vouloir devenir hôtesse de l’air et interroge Donald Trump sur la manière de postuler auprès de sa compagnie aérienne de luxe.

Unearthed footage shows Donald Trump squeezing and kissing a woman while talking about offering a job to a 'beautiful' teenager pic.twitter.com/3KqGpj4RPH — NowThis (@nowthisnews) October 15, 2017

L’homme âgé de 61 ans invite la jeune femme à monter sur scène et déclare : « Je ne sais pas pourquoi, je sens que je vais l’embaucher… ». Face à une salle visiblement conquise, il enlace la jeune fille et la serre contre lui avant de lancer : « Vous êtes embauchée ! ».

« Voilà mon alcoolisme à moi »

Donald Trump raconte par la suite comment il a, par le passé, engagé une jeune femme sur des critères physiques. « Une jeune fille magnifique, qui devait avoir 17 ou 18 ans, s’était portée candidate pour un poste d’hôtesse de l’air. Tellement magnifique, un canon de classe mondiale… et mes conseillers me disaient "Monsieur Trump, elle n’a aucune expérience". Malgré tout je l’ai reçue en entretien d’embauche, parce qu’elle était si jolie. Je lui ai demandé : "Si je peux me permettre, avez-vous une quelconque expérience ?" Elle me répond "non". Alors je lui dis : 'Quand pouvez-vous commencer ?' »

Le milliardaire propose ainsi à Juliette : « venez travailler sur mon avion quand vous voulez ». Et lance à la foule : « si elle devait vraiment travailler dans mon avion, ce serait très dangereux pour moi. Je suis comme un alcoolique. J’ai plein d’amis qui sont des gens fantastiques, mais qui sont alcooliques : vous leur mettez un verre de whisky sous les yeux et ils deviennent… (il mime des gestes de démence). Voilà mon alcoolisme à moi ».

En 2005, déjà, l’actuel président américain s’était vanté de pouvoir embrasser quand il veut les femmes et « les attraper par la chatte » sans invitation. Des affirmations qui ont fait dire lundi à son ancienne rivale Hilary Clinton, appelée à commenter l’affaire Weinstein, « après tout, nous avons quelqu’un qui a admis être un prédateur sexuel dans le bureau ovale ».