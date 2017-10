Un site de déguisements crée la polémique en proposant un «costume d'Anne Frank»

A quelques jours d’Halloween, un site américain a fait scandale outre-Atlantique. Le site Hallowen Costumes, spécialisé dans les costumes et autres déguisements, proposait à la vente un « costume d’Anne Frank ».

Dans sa description de la tenue, le site indiquait que la Seconde Guerre mondiale « a créé des héros inattendus. Une jeune fille comme Anne Frank, avec seulement un journal et de l’espoir, est devenue une source d’inspiration pour nous tous ».

La tenue vendue 25 dollars (soit près de 21 euros) est composée d’un manteau, d’un sac et d’un béret. La marque s’est attiré les foudres de nombreux internautes.

« @funcostumes s’il vous plaît pourriez vous expliquer comment a) ça peut être drôle b) être qualifié de costume d’Halloween ? Est-ce que @AnneFrankTrust est au courant de cette absurdité » se demande une internaute.

@funcostumes pls explain how this is a) fun & b) Halloween costume? Are the @AnneFrankTrust aware of this absurdity https://t.co/mBHej8j2nA