Grande-Bretagne: Mercedes rappelle 400.000 véhicules pour des problèmes d'airbags

Un modèle très haut de gamme de la marque allemande Mercedes. — CYRIL ZINGARO/AP/SIPA

Le constructeur automobile Mercedes-Benz, propriété de l’allemand Daimler, a annoncé ce lundi le rappel de 400.000 véhicules au Royaume-Uni pour des problèmes dans le déclenchement des airbags.

>> A lire aussi : Tricherie émissions polluantes : Berlin ordonne le rappel de 22.000 Porsche

Ce rappel concerne notamment les modèles Classes A, B, C et E et porte sur des voitures vendues entre novembre 2011 et juillet 2017.

Le précédent Toyota

En 2015, le constructeur japonais Toyota avait rappelé près de cinq millions de véhicules pour les mêmes raisons. Le groupe nippon expliquait : « A la suite des investigations réalisées au Japon, certains types de systèmes de gonflage présentent un risque d’absorption d’humidité pouvant entraîner un déploiement anormal des airbags frontaux conducteur ou passager en cas d’accident ».

La polémique avait enflé parce que l’équipementier sous-traitant avait révélé l’année d’avant avoir été au courant de ce problème dès le mois de mai 2005.