Etudiante française tuée à Liège: L'homme qui a reconnu les faits parle d'un «coup de folie»

Une voiture de police belge - Illustration — Olivier Matthys/AP/SIPA

L’affaire émeut toute la Belgique. Une jeune française originaire du Mans, Louise L., a été tuée à son domicile le 9 octobre. Peu après le début de son interrogatoire, son voisin, Patrick V., connu de la justice et condamné à deux reprises pour viol, a avoué les faits.

Mais quel est le profil de cet homme récidiviste, sous liberté conditionnelle ? C’est ce que l’enquête devra déterminer. Les autorités belges devront également comprendre pourquoi le témoignage de la jeune femme, qui avait déjà déposé une main courante contre son voisin, était resté lettre morte.

Un « coup de folie »

Selon le parquet, cité par la presse locale, Patrick V. a indiqué qu’il avait bu et ne pouvait expliquer ce qu’il s’était passé. « À un certain moment, il va tout révéler. Après un long silence, il a dit que c’était un coup de folie. À un moment donné, il dit aussi qu’il a un trou, qu’il a l’esprit embrumé par la conscience de ce qu’il a commis, explique François Dessy, l’avocat de Patrick V.. Il a conscience de la gravité des faits. Ses aveux sont circonstanciés. »

Le conseil de l’homme de 54 ans explique qu'« il a une vie sentimentale désertique. Il a très peu d’amis, quelques rares connaissances, des rencontres que l’on peut compter sur les doigts d’une main. Il s’est éloigné de sa famille à la suite de faits qui lui ont valu une condamnation. Il y a une seule personne qui est là à demeure dans l’immeuble avec qui il a un peu de contact. Ce sont des relations de bon voisinage. »

Comment expliquer que ce soir-là, il choisisse de se rendre chez Louise, retrouvée étranglée et poignardée au thorax ? « Lorsqu’il vient la voir, est-ce qu’il répond à une envie de la voir. Toute la question sera de savoir s’il était animé d’une soudaine envie, d’une pulsion sexuelle qui en est devenue criminelle sans peut-être être passionnelle. »

Un homme « dangereux », selon une de ses filles

« Mon père est, ni plus ni moins, un pervers violent et récidiviste, quelqu’un de dangereux », a déclaré à la Dernière heure une des filles de Patrick V.. « J’étais petite encore mais je me rappelle très bien des raclées données à notre mère et aux autres membres de la famille », explique-t-elle.

Reconnu coupable par deux fois de viol, Patrick V. a été condamné à des peines de trois et six ans de prison. Il a recouvré la liberté en 2015, date à laquelle il s’est installé à Liège. Quelques mois après, l’homme descend nu à l’appartement de Louise pour glisser un mot sous sa porte. Mais la jeune femme ouvre la porte à ce moment précis et se retrouve nez à nez avec son voisin. Elle ira signaler les faits à la police et déposer une main courante. Pourtant, déplorent des amies de Louise à Sudinfo, « il n’y avait eu aucun suivi ».