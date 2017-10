VIDEO. Catalogne: Puigdemont propose à Rajoy un délai de deux mois pour négocier

Le président séparatiste catalan Carles Puigdemont, le 10 octobre 2017 au Parlement. — Manu Fernandez/AP/SIPA

Le gouvernement espagnol avait laissé au président séparatiste de Catalogne jusqu’à ce lundi pour répondre s’il avait déclaré ou non l’indépendance. En réponse à cette question, Carles Puigdemont a annoncé ce lundi, dans une lettre au gouvernement espagnol, son souhait de « suspendre » pendant deux mois le mandat confié par les Catalans d’aller vers un pays indépendant pour entamer un dialogue.

Une réunion à organiser « le plus vite possible »

« Pendant les deux prochains mois, notre principal objectif est de vous amener à dialoguer », écrit-il au chef du gouvernement Mariano Rajoy, après avoir évoqué la « suspension du mandat » confié par les Catalans qui ont selon lui voté pour l’indépendance.

Carles Puigdemont a également demandé à rencontrer le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy « le plus vite possible ». Il demande dans son courrier au chef du gouvernement espagnol de « renoncer à la répression » et d’accepter « le plus vite possible une réunion ».