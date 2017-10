Philippines: Le chef islamiste Isnilon Hapilon tué dans le sud du pays

Isnilon Hapilon — AP/SIPA

Il figurait sur la liste américaine des « terroristes les plus recherchés ». Isnilon Hapilon, un chef islamiste, a été tué ce lundi dans les combats pour reprendre la ville de Marawi, dans le sud des Philippines, a annoncé le ministre philippin de la Défense.

Les analystes présentent Hapilon, 51 ans, comme « l’émir » du groupe de l’Etat islamique (EI) en Asie du sud-est, où le groupe veut établir un califat au moment où il subit des revers en Irak et en Syrie. « (Nos troupes) ont réussi à avoir Isnilon Hapilon et Omar Maute. Ils ont été tués tous les deux », a déclaré à la presse le ministre, Delfin Lorenzana.

Cinq millions de dollars pour toute information permettant sa capture

Ces djihadistes avaient joint leurs forces et participé à la prise de quartiers entiers de Marawi le 23 mai. Depuis cette date, plus de 1.000 personnes ont été tuées et 400.000 habitants ont été déplacés.

C’est une tentative manquée de capture d’Hapilon par les autorités qui avait déclenché cette attaque. Washington avait proposé une récompense de cinq millions de dollars pour toute information permettant l’arrestation de Hapilon. Ce groupe, qui a prêté allégance à Daesh et établi dans le sud des Philippines est considéré par les Etats-Unis comme une « organisation terroriste étrangère ».

La fin des hostilités « annoncée dans un ou deux jours »

Selon Delfin Lorenzana, Hapilon et Omar Maute ont été tués à l’aube lors de l’ultime assaut des forces terrestres philippines contre les djihadistes retranchés à Marawi.

Leurs corps feront l’objet de tests ADN en raison des récompenses proposées par les gouvernements américain et philippin, a ajouté le ministre. « Ce développement signifie que l’incident Marawi est quasiment terminé. Nous pourrions annoncer la fin des hostilités dans un ou deux jours ».