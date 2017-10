Etats-Unis: Le roi du porno Larry Flynt offre 10 millions de dollars pour destituer Trump

Le magnat du porno Larry Flint à Beverly Hills. — WENN / SIPA

L’annonce a été publiée dans la presse américaine. Larry Flynt, le fondateur et patron du magazine pornographique américain Hustler a offert ce dimanche dix millions de dollars à quiconque lui apporterait des informations compromettantes sur le président Donald Trump, pouvant mener à sa destitution.

« Je ne m’attends pas à ce que les potes milliardaires de Trump le dénoncent mais je suis confiant dans le fait qu’il y a beaucoup de gens qui savent des choses et pour qui dix millions de dollars représentent beaucoup d’argent », écrit Larry Flynt dans une annonce publiée en pleine page dans le Washington Post. La première ligne de cette offre entièrement en lettres capitales indique : « Dix millions de dollars pour toute information conduisant à la destitution et au retrait de la Maison Blanche de Donald J. Trump ».

In today's Washington Post, Larry Flint seeks your help. This town... pic.twitter.com/rzZeVLNaN6 — Brian Spegele (@bspegele) October 15, 2017

« Trump pourrait déclencher une guerre nucléaire mondiale », écrit-il

Larry Flynt rappelle avoir déjà offert une récompense d’un million de dollars pour faire sortir des informations qui ont contribué à détruire la carrière de deux hommes politiques républicains. « Au vu de la crise actuelle, j’ai porté la récompense à dix millions de dollars et ne vous y trompez pas j’ai bien l’intention de payer la totalité de cette somme », poursuit-il.

Larry Flynt met en question la légitimité de l’élection de Donald Trump, citant notamment une possible collusion avec les tentatives de la Russie d’influencer l’élection présidentielle américaine et le sabotage de l’accord de Paris sur le climat. « Mais le plus préoccupant, c’est que bien avant l’apocalypse qui résultera du changement climatique, Trump pourrait déclencher une guerre nucléaire mondiale », écrit-il en référence à la crise avec la Corée du Nord. « Une destitution créerait une situation chaotique et controversée mais l’alternative - trois années de plus de dysfonctionnement déstabilisateur - est pire », poursuit Larry Flynt.

L’annonce indique une adresse électronique et un numéro de téléphone spécial, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, pendant les deux prochaines semaines.