Somalie: Au moins 137 morts et 300 blessés dans un attentat à Mogadiscio

Véritable carnage en Somalie. Au moins 137 personnes sont mortes et 300 ont été blessées dans un attentat commis à Mogadiscio, a indiqué la police somalienne lors d’un nouveau bilan.

L’explosion s’est produite devant l’hôtel Safari en plein cœur de la capitale, un établissement populaire qui n’est d’ordinaire pas fréquenté par des responsables gouvernementaux. Habituellement, les islamistes Shebab ciblent plutôt les hôtels dans lesquels résident les responsables officiels.

Somalia to Observe 3 Days of Mourning After Islamist Bomb Attacks Kill at Least 189, Injure Hundreds. 🇸🇴#Somalia https://t.co/MyAwkBzps0