A firefighter monitors flames from a blackburn operation Friday, Oct. 13, 2017, in Glen Ellen, Calif. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)/CAMS111/17286771609054/1710140113 — AP Photo/Marcio Jose Sanchez/sipa

Le bilan des violents incendies en Californie s’est alourdi samedi, passant à 38 morts. Les autorités précisent que plus de 10.000 pompiers combattaient seize incendies et que 100.000 personnes ont été évacuées.

>> A lire aussi : VIDEO. En Californie, les images aériennes des paysages dévastés par le feu

Quelque 864 kilomètres carré de zones résidentielles, de forêts et d'autres propriétés ont été détruits par les flammes depuis le début de ce sinistre, dimanche dernier. «Ces feux ont été extrêmement destructeurs avec 5.700 habitations et commerces détruits tandis que pompiers et secouristes continuent à rechercher des personnes manquantes», précise un communiqué du service des pompiers Cal Fire.

Le bilan est passé de 35 victimes samedi matin à 38, a annoncé sur Twitter Cal Fire. Plus de 200 personnes sont toujours portées disparues.

Latest death toll on the #CAwildfires has sadly grown to 38.

*Sonoma County – 20

*Mendocino County – 8

*Napa County – 6

*Yuba County – 4 — CAL FIRE PIO (@CALFIRE_PIO) October 14, 2017

L'alerte maximum a été maintenue alors que des vents forts qui avaient déjà attisé les feux les jours précédents soufflaient encore samedi. Leur intensité devrait diminuer dans la soirée. De nombreuses églises dans toute la région du nord de la Californie, à Santa Rosa, Napa, Sonoma, Petaluma et Novato abritaient des personnes victimes de ces incendies et servaient également de lieu de repos pour les pompiers, selon le quotidien Sacramento Bee.

Les incendies les plus meurtriers dans l'histoire de la Californie

Ces feux ont été les plus meurtriers dans l'histoire de la Californie, selon les autorités de l'Etat. Le feu du Griffith Park dans le comté de Los Angeles en 1933 avait fait au moins 29 morts et 25 personnes ont été tuées en 1991 dans le sinistre de Oakland Hills.

Since Monday, aircraft across CA have dropped over 2 million gallons of retardant to help aid firefighters on the ground. #CAwildfires pic.twitter.com/hp2gXsRrVZ — CAL FIRE (@CAL_FIRE) October 14, 2017

«Je n'ai jamais rien vu de pareil dans cet Etat», a déclaré à la presse locale le gouverneur de Californie Jerry Brown. «La dévastation, l'horreur, les personnes déplacées: c'est vraiment quelque chose qu'aucun de nous n'oubliera», a-t-il ajouté. Le shérif du comté de Sonoma, Rob Giordano a indiqué vendredi que ses services continuaient à chercher à localiser des personnes déclarées manquantes par leur famille ou des amis.

Des ordres d'évacuation ont été maintenus dans plusieurs agglomérations dans les comtés viticoles de Napa et de Sonoma où des centaines d'habitants ont déjà perdu leur domicile dans les incendies. Plusieurs habitants ont commencé à critiquer sur les réseaux sociaux le silence du président Donald Trump sur cette tragédie.

20 Minutes avec AFP