Grande-Bretagne: Prison ferme pour avoir indûment réclamé le remboursement de vacances

HONNETETE Ils réclamaient une compensation de plus de 20.000 euros pour de prétendus problèmes gastriques...

Le couple avait passé deux séjours aux Baléares, « des vacances fantastiques » selon leurs messages postés sur les réseaux sociaux. — L/SUPERSTOCK/SIPA

Un couple de Britanniques a écopé de peines de prison ferme pour avoir réclamé un dédommagement auprès d’un tour-opérateur, prétextant de fausses intoxications alimentaires pendant des vacances, une pratique qui s’est largement répandue dans le pays ces dernières années.

Un tribunal de Liverpool a condamné Deborah Briton, 53 ans, et son compagnon Paul Robert, 43 ans, à respectivement 9 et 15 mois de prison, après qu’ils eurent reconnu les faits de fraudes pour lesquels la compagnie de voyage Thomas Cook avait porté plainte.

>> A lire aussi : Espagne: L’épidémie de fausses plaintes de touristes britanniques inquiète les hôteliers

Le couple avait initialement réclamé une compensation s’élevant à près de 20.000 livres (22.500 euros) pour de prétendus problèmes gastriques les ayant affectés eux et leurs deux enfants lors de vacances à Majorque en 2015 et 2016.

« Une imposture totale », a commenté le juge au prononcé de la condamnation, vilipendant l'« avidité » du couple.

>> A lire aussi : Moselle: Une mère laisse ses enfants de 8 et 12 ans seuls pendant un mois pour partir en vacances

Sur les réseaux sociaux, Deborah Briton et Paul Robert avaient posté « Bien rentrés après deux semaines de rire, de soleil et de fun » en juin 2015, et, en juillet 2016 « De retour après des vacances fantastiques, mon séjour préféré jusqu’à maintenant ».