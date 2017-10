Direction générale de l'UNESCO: L'ancienne ministre de la Culture Audrey Azoulay élue

L'ancienne ministre de la culture de François Hollande Audrey Azoulay. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

L’ancienne ministre de la Culture Audrey Azoulay a été élue directrice générale de l’ UNESCO ce vendredi lors d’un vote à Paris. Elle a été désignée à l’occasion d’un 5e et dernier tour de vote des 58 membres du Conseil exécutif à 18 heures 30.

Agée de 49 ans, Audrey Azoulay a obtenu 30 voix contre 28 pour son adversaire. Ce choix doit cependant encore être validé par la conférence générale des Etats membres le 10 novembre, selon les résultats officiels.

Plusieurs pays dont l’Egypte menaçaient de quitter l’institution onusienne si le candidat qatari l’emportait. ­Hamad Al-Kawari, 69 ans, a aussi été ministre de la Culture et est un familier des Nations unies, où il a officié comme vice-président de l’Assemblée générale.

Née en août 1972, Audrey Azoulay est la fille d’André Azoulay, conseiller du roi du Maroc. Titulaire d’une maîtrise des sciences de gestion à Paris Dauphine et d’une maîtrise de gestion l’Université de Lancaster au Royaume-Uni, elle est également diplômée de Sciences Po et de l’ENA, dans la même promotion qu’une certaine… Fleur Pellerin. Elle a ensuite passé huit ans au Centre national du cinéma (CNC), en tant que Directrice adjointe de l’audiovisuel, Directrice financière et juridique et enfin Directrice générale déléguée.