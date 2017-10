Donald Trump menace les chaînes qui diffusent des «fake news» de leur retirer leur licence

L'image de Donald Trump diffusée sur des écrans dans un magasin d'électronique à Séoul (illustration). — Ahn Young-joon/AP/SIPA

Donald Trump contre les médias américains : 9.000e épisode. Le président des Etats-Unis a contesté mercredi des informations selon lesquelles il aurait évoqué, lors d’une réunion cet été, une multiplication par dix de l’arsenal nucléaire américain, s’en prenant avec une extrême virulence aux médias.

NBC News exclusive: Trump wanted a dramatic increase in nuclear arsenal, @kwelkernbc reports for @TODAYSHOW https://t.co/9XrUCGxcWS — NBC News (@NBCNews) October 11, 2017

Selon la chaîne américaine NBC, Donald Trump aurait avancé cette possibilité lors d’une réunion en juillet sur l’état des forces américaines dans le monde, à laquelle participaient les plus hauts responsables militaires du pays ainsi que Rex Tillerson, chef de la diplomatie. C’est peu après cette réunion « parfois tendue » que Rex Tillerson aurait, selon des témoignages recueillis par NBC, traité le président américain de « débile ».

>> A lire aussi : En «visite de travail», Donald Trump ne rencontrera pas la Reine Elizabeth

Informations « totalement fausses »

« NBC News a inventé une histoire », a rétorqué Donald Trump dans un tweet mercredi matin. « Fiction complète visant à nuire. NBC = CNN ! », a-t-il ajouté, avant de s’interroger ouvertement sur la possibilité de supprimer leurs licences à certains médias.

Fake @NBCNews made up a story that I wanted a "tenfold" increase in our U.S. nuclear arsenal. Pure fiction, made up to demean. NBC = CNN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2017

With all of the Fake News coming out of NBC and the Networks, at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2017

« Avec toutes les nouvelles les fake news qui sortent sur NBC et les réseaux, à quel moment est-il approprié de leur retirer leur licence ? Mauvais pour le pays ! »

Le général Jim Mattis, secrétaire à la Défense, a abondé dans le même sens, affirmant que ces informations étaient « totalement fausses ». « Ce genre d’articles erronés est irresponsable », a-t-il ajouté dans un bref communiqué. A plusieurs reprises durant la campagne et après son élection, Donald Trump avait ravivé le spectre d’une nouvelle course aux armes nucléaires. Les Etats-Unis « doivent fortement renforcer et accroître leur capacité nucléaire », avait-il ainsi lancé dans un tweet fin décembre.

« Remettre en cause » les autorisations de diffusion

Le milliardaire s’en est pris avec une virulence particulière à la presse. « C’est franchement écœurant la façon dont la presse peut écrire tout ce qu’elle veut », a-t-il déclaré depuis le Bureau ovale où il recevait le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Quelques heures plus tôt, il avait évoqué, dans un tweet, la possibilité de « remettre en cause » les autorisations de diffusion de certaines chaînes de télévision, qualifiées de « partisanes ».

Network news has become so partisan, distorted and fake that licenses must be challenged and, if appropriate, revoked. Not fair to public! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2017

Souhaite-t-il imposer des restrictions à la liberté de la presse ? « Non », a-t-il répondu depuis le Bureau ovale. « La presse devrait être plus honnête, j’ai vu une presse incroyablement malhonnête », a-t-il ajouté.