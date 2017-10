VIDEO. Australie: Une femme attrape un requin à mains nues et fait le buzz sur les réseaux sociaux

Melissa Hatheier est devenue une star sur les réseaux sociaux. Cette Australienne a réussi à attraper un requin à mains nues et à le remettre dans l’océan, a rapporté mardi le site ABC. La vidéo de ce petit exploit, diffusée sur Facebook, a largement été commentée.

Cette mère de famille était venue se baigner dans la piscine océanique de l’Oak Park à Cronulla (Australie) quand elle a aperçu le petit requin. Elle n’a alors pas hésité à se saisir de l’animal, un requin dormeur, une espèce connue pour être inoffensive.

« On m’a prévenu qu’il y avait un requin. Donc je suis venue voir. Je l’ai vu, c’était juste un petit requin dormeur, je me suis dit que je devais juste le jeter », a raconté l’Australienne à ABC.

Meet Karl's woman of the day... Shark Wrangler Melissa wasn't too phased by the whole experience. #9Today pic.twitter.com/hTWulnEWyy