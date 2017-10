VIDEO. En Californie, les images aériennes des paysages dévastés par le feu

En Californie, les images aériennes des paysages dévastés par le feu, le 10 octobre 2017. — Capture d'écran

La Californie ravagée. Des centaines de bâtiments et plus de 46.000 hectares ont été détruits par les flammes. Depuis quatre jours, 17 grands incendies font rage dans cet état américain. Quelque 4.000 personnes, pompiers, secouristes, associations non gouvernementales, bénévoles et militaires de la garde nationale californienne sont mobilisés dans cette lutte contre le feu.

Les violents incendies ont fait 15 morts, selon un bilan provisoire, et continuaient de s'étendre dans cette région viticole très touristique où les évacuations se poursuivent. Le président américain Donald Trump a déclaré mardi l'état de catastrophe naturelle et « a ordonné que l'aide fédérale vienne assister les secours locaux dans les zones affectées par ces feux de forêt, qui ont commencé le 8 octobre », selon un communiqué de la Maison Blanche.