C'est l'heure du BIM: Les Bleus vers la Russie, la Catalogne dans l’impasse et démonstration de force en Corée

Les supporters français pendant France-Biélorussie, au Stade de France le 10 octobre 2017. — CHRISTOPHE SIMON / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

A nous la Russie ! L’équipe de France s’est qualifiée pour la Coupe du monde en battant la Biélorussie (2-1), hier, au Stade de France. On n’en attendait pas moins d’elle, étant donné le pedigree de l’adversaire et la situation favorable dans laquelle elle se trouvait au début de la soirée. D’ailleurs, les Bleus auraient même pu perdre sans que ça change quoi que ce soit, la Suède ayant été balayée aux Pays-Bas (2-0). Mais franchement, ça aurait été fâcheux pour tout le monde de valider son ticket de cette manière et l’élan qui les accompagne après ces deux dernières victoires constitue une bonne base de travail. Ça tombe bien, il y en a pas mal, encore, pour prétendre à quelque chose l’été prochain.

Il tente un numéro d’équilibriste. Après un discours confus devant le Parlement, Carles Puigdemont a signé une déclaration d’indépendance qu’il a aussitôt suspendue pour donner sa chance au dialogue. Mais le président séparatiste catalan a été à la fois critiqué par Madrid et par les manifestants pro-indépendance.

Après l’escalade verbale, la revue des « options ». Donald Trump a examiné mardi avec son ministre de la Défense Jim Mattis et avec son chef d’Etat-major Joe Dunford « la gamme d’options » dont disposent les Etats-Unis face à la Corée du Nord, a annoncé la Maison Blanche.

