Indépendance de la Catalogne: Confus, Puigdemont temporise et veut dialoguer

Le président séparatiste catalan Carles Puigdemont, le 10 octobre 2017 au Parlement. — Manu Fernandez/AP/SIPA

Il a donc choisi le ni-ni. Le président séparatiste catalan Carles Puigdemont a renoncé mardi soir à déclarer immédiatement l’indépendance, évoquant une « suspension » en vue d’un dialogue et semant la confusion sur ses intentions.

« La Catalogne sera un Etat indépendant sous la forme d’une république », a d’abord lancé Carles Puigdemont, sous les applaudissements. Mais dans la foulée, il ajoute : « Le gouvernement de Catalogne et moi-même proposons de suspendre les effets de la déclaration d’indépendance afin qu’au cours des prochaines semaines nous puissions entamer un dialogue » avec Madrid pour aboutir à une solution politique.

« Inadmissible » pour Madrid, les indépendantistes crient à la trahison

Bref, Puigdemont n’a pas choisi l’option nucléaire d’un vote pour forcer le processus d’indépendance mais choisi de temporiser. Et ça n’a plu à personne. Dans une première réaction, le gouvernement espagnol a estimé qu’une « déclaration implicite d’indépendance (….) est inadmissible », a indiqué un porte-parole de l’exécutif à l’AFP. Un peu avant, des pro-indépendance rassemblés devant un écran géant à Barcelone ont hué Puigdemont, certains le qualifiant même de « traître ».

Así reaccionó la gente a la declaración de independencia suspendida por parte de Puigdemont. Silbidos y algún grito de "traidor" pic.twitter.com/fzqN7aoi8e — Enric Botella (@enricbotella) October 10, 2017

Les Catalans divisés

L’appel de Puigdemont au dialogue risque de se heurter à la fermeté de Madrid. Quelques heures avant son discours, la vice-présidente du gouvernement Soraya Saenz de Santamaria a déclaré qu’il n’y avait « pas de place pour la médiation entre la légalité et l’illégalité, entre la loi et la désobéissance, entre la démocratie et la tyrannie ».

Les Catalans sont divisés presque à parts égales sur le sujet, mais souhaitent en majorité un référendum en bonne et due forme, alors que celui de dimanche dernier a été émaillé de fortes tensions. 90 % des votants se sont prononcés en faveur de l’indépendance mais la participation n’a atteint que 43 %.