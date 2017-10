VIDEO. Portugal: Un tourbillon de feu se déclenche au-dessus de la forêt d’Arganil

C. Ape.

Une tornade de feu se forme au Portugal — TVI

C’est un phénomène rare. Un tourbillon de feu s’est déclaré au-dessus de la forêt d’Arganil, au Portugal, en proie à d’importants feux de forêts depuis vendredi soir.

Sur les images diffusées par la chaîne de télévision portugaise TVI, on peut voir une tornade de feu au-dessus des arbres. Ce phénomène est provoqué par la différence de température entre le sol et l’air, entraînant des vents localisés. Ces derniers peuvent provoquer de nouveaux départs de feu.

Un homme mort dans un feu de fôret

Avec 80 % de son territoire atteint par une sécheresse « sévère » et des températures qui dépassaient lundi les 30° Celsius dans certaines régions, le Portugal a été confronté ces derniers jours à une nouvelle série d’incendies.

Près de 216.000 hectares de végétation étaient déjà partis en fumée entre début janvier et fin septembre, selon une estimation provisoire de l’Institut de la conservation de la nature et des forêts.

En 2003, la surface brûlée avait atteint un record de près de 426.000 hectares, mais l’année 2017 restera marquée par l’incendie le plus meurtrier de l’histoire du pays. Le gigantesque brasier qui s’est déclaré le 17 juin près de Pedrogao Grande (centre) a fait 64 morts et plus de 250 blessés. Lundi, le cadavre carbonisé d’un homme de 73 ans a été retrouvé dans la région de Guarda, dans le nord du Portugal.