Des navires qui transportent des marchandises nord-coréennes interdits de ports par l'ONU

Un cargo nord-coréen dans un port de Corée du Sud en 2005.

C’est « une première dans l’histoire des Nations unies ». Quatre navires, identifiés comme transportant des marchandises bannies par des résolutions de l’Onu, sont interdits d’accès dans tous les ports du monde, a annoncé lundi Hugh Griffiths, coordonnateur des experts chargés du dossier nord-coréen.

L’interdiction a été prise « le 5 octobre », a précisé le responsable à l’issue d’une réunion publique à l’ONU. « Ces quatre navires sont interdits de tous les ports (…) pour avoir transporté des marchandises interdites », a-t-il ajouté en refusant de préciser lesquelles.

Selon une source proche du dossier, les navires en question ont été visés pour avoir transporté ou continuer de transporter encore aujourd’hui du charbon, du fer ou du poisson nord-coréens, des marchandises expressément ciblées par les derniers trains de sanctions de l’Onu. « C’est une décision plutôt rapide et décisive du Comité » après les résolutions adoptées ces derniers mois contre la Corée du Nord, s’est félicité Hugh Griffiths.

« Les sanctions ne sont pas un but en soi »

Des diplomates nord-coréens ont assisté sans prendre la parole à la réunion de l’Onu, la deuxième du genre organisée sur l’application du régime de sanctions imposé à Pyongyang, selon des sources diplomatiques.

Selon une source proche du dossier, les quatre navires visés par la décision ont pour noms Petrel 8, Hao Fan 6, Tong San 2 et Jie Shun. Selon le site internet MarineTraffic, les trois premiers cargos battent respectivement pavillon des Comores, de Saint Kitts et Nevis, et de la Corée du Nord. Le quatrième navire n’est pas identifié sous un drapeau par le site MarineTraffic.

« Les sanctions ne sont pas un but en soi », elles visent à faire venir la Corée du Nord à une table de négociations pour parler de ses programmes d’armements qui sont jugés menaçants pour la stabilité mondiale, a souligné le diplomate à l’issue de la réunion. « Mais bien sûr pour être efficaces des sanctions doivent être appliquées par tout le monde », a-t-il fait valoir.