Incendies en Californie: 10 personnes tuées et 1.500 maisons détruites

Une maison détruire par un incendie dans la région de la Napa Valley, en Caifornie, le 9 octobre 2017. — JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

C’est malheureusement la saison. Après un été très sec, les « wild fires » ravagent la Californie, avec une douzaine d’incendies en cours. Le gouverneur a décrété l’urgence dans trois comptés dans la région de la Napa Valley, au nord-est de San Francisco, alors que dix personnes oont été tuées et 1.500 maisons détruites.

«Le bureau du shérif confirme sept morts liées aux incendies dans le comté de Sonoma. Nous adressons nos condoléances aux amis et à la famille», a tweeté lundi soir le shérif du comté de Sonoma.

The Sheriff’s Office confirms seven fire-related deaths from the Sonoma Co. fires. Our condolences to their friends and families. — Sonoma Sheriff (@sonomasheriff) October 9, 2017

Un peu plus tôt, les autorités avant annoncé trois décès: une personne a trouvé la mort dans un incendie dans le comté de Mendocino, selon les pompiers de Californie, et deux autres ont péri lundi soir dans l'incendie Atlas près de Napa.

23.000 hectares partis en fumée

1.500 bâtiments ont été détruits, et plus de 20.000 personnes ont été évacuées, a annoncé le chef du service des pompiers de Californie, cité par la presse locale.

At least 50 structures destroyed, thousands threatened as fires burn across the North Bay. https://t.co/cfZPV0rFVe pic.twitter.com/zvnmCCuhsX — NBC Bay Area (@nbcbayarea) October 9, 2017

In Santa Rosa city limits pic.twitter.com/RMnptWtOyh — Damian Trujillo (@newsdamian) October 9, 2017

#BREAKING: Fast-spreading fire in hills above Napa prompts evacuations, Cal Fire says. https://t.co/AkIibKNzTY pic.twitter.com/zhJyBij39S — NBC Bay Area (@nbcbayarea) October 9, 2017

L’état d’urgence a été proclamé dans les comtés de Napa, Sonoma et Yuba, situés au nord de la baie de San Francisco et de la capitale californienne Sacramento. Ces comtés, célèbres pour leur production de vin, sont notamment ravagés par les incendies Tubbs et Atlas qui, en cumulé, s’étendent sur quelque 20.000 hectares, selon les pompiers de Californie. Au total, quatorze feux s’étendant sur plus de 23.000 hectares se sont déclarés dans le nord de l’Etat, la plupart depuis dimanche soir.