Australie: La police prend les commandes d'un forum illégal et piège des pédophiles du monde entier

BUSTED L'enquête, en collaboration avec les polices européennes et américaines, a duré près d'un an...

Grâce aux identifiants récupérés en arrêtant l'administrateur du site, les forces de police ont pu se faire passer pour lui. (image d’illustration) — A. GELEBART/20 MINUTES/SIPA

C’est un coup de filet d’envergure mené par la police australienne. Pendant près d’un an, les officiers du service « Argos » ont accumulé des preuves sur des pédophiles qui croyaient discuter sur un forum en toute tranquillité.

Des milliers d’images en circulation

Baptisé « Childs Play » (« jeu d’enfants ») le forum était le point de rencontres de personnes adeptes de pédopornographie du monde entier. Des milliers d’images compromettantes y circulaient. La surveillance de leurs conversations et posts a permis de procéder à « des sauvetages importants d’enfants à l’échelle mondiale » et à l’arrestation de « délinquants sexuels graves », confie l’inspecteur en charge de l’enquête, Jon Rouse, au quotidien britannique The Guardian. Qui a révélé l'affaire conjointement avec son homologue norvégien VG.

>> A lire aussi : VIDEO. Mark Salling plaide coupable pour détention d’images pédopornographiques

Le point de départ de l'enquête est l’arrestation en octobre 2016 de l’administrateur de ce forum, un canadien. L’homme a été condamné pour avoir violé une fillette de 4 ans avec un autre membre de ce forum aux États-Unis. En mettant la main sur ses identifiants, la police a ainsi pu commencer son travail.

Avec plus d’un million de profils utilisateurs dont 3.000 à 4.000 actifs c’est l'un des plus gros forums du « dark web » que les enquêteurs ont pu surveiller à leur aise. Au final, ce coup de filet aura conduit à l’arrestation de pédophiles dans une douzaine de pays du monde entier, avec notamment la collaboration de policiers américains et européens. Menant à la fermerture de la plateforme le mois dernier.