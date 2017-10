VIDEO. Catalogne: Les anti-indépendantistes manifestent à Barcelone

Ils sont venus en nombre. Une semaine après un référendum interdit marqué par des violences policières en Catalogne, des manifestants anti-indépendance se sont retrouvés ce dimanche matin à Barcelone pour un grand rassemblement.

Sous le thème « Ça suffit ! Retrouvons la sagesse », cette manifestation est soutenue par plusieurs partis politiques anti-indépendance et plusieurs personnalités, comme l’écrivain Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature, de nationalité péruvienne et espagnole, qui a qualifié l’indépendantisme catalan de « maladie ».

8. Spanish crowd not impressed with Catalan Police (Mossos) in this clip from Barcelona today.

Via @alex_cubero pic.twitter.com/21D9y2WF8m