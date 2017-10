VIDEO. Londres: Plusieurs personnes renversées par un véhicule, un homme interpellé

Une voiture a renversé plusieurs piétons à Londres devant le Natural History Museum, le 7 octobre 2017. — Handout / @StefanoSutter / AFP

Une voiture a renversé plusieurs passants ce samedi après-midi devant le Natural History Museum dans le centre de Londres. Plusieurs véhicules de police et des ambulances ont été dépêchés sur place, et le quartier a été bouclé.

La police londonienne a indiqué sur Twitter qu’une personne avait été arrêtée dans la rue juste devant le musée. Elle a également précisé que les enquêteurs tentaient d’établir les circonstances exactes de l’incident.

A man has been detained by police. #Exhibition Road #South Kensington. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) October 7, 2017

Selon le Guardian, un porte-parole de la police a assuré que l’incident « n’était pas traité comme un attentat terroriste à ce stade, jusqu’à ce qu’on ait établi les faits ». Une vidéo sur Twitter montrait un homme plaqué à terre par d’autres personnes, près d’une voiture accidentée.

Inmediaciones de Natural History Museum #Londres Hombre reducido en el suelo antes de que llegue policía, no sabemos q pasa. @OndaCero_es pic.twitter.com/4tAQhwEpf5 — RR NEWS (@RosaRodaNews) October 7, 2017

« Le conducteur a essayé de fuir avant d’être plaqué au sol », raconte un témoin

Un témoin de la scène a raconté au quotidien The Independent avoir vu la voiture renverser « environ six personnes. Un homme a essayé de le stopper (…) La voiture s’est ensuite écrasée dans un mur entre deux autres véhicules. Le conducteur a essayé de fuir avant d’être plaqué au sol. La police est arrivée quelques minutes plus tard. »

Un autre témoin de la scène a raconté à la BBC qu’elle avait entendu « des coups de feu, vu une voiture sur le trottoir ». « On a couru. Mon ami s’est coupé la main en plongeant au sol. Quand ça s’est calmé, nous avons vu un homme à terre maîtrisé par la police », a raconté Sarah.

Cet incident intervient dans un contexte de menace terroriste au Royaume-Uni après une vague d’attaques revendiquées par le groupe djihadiste Etat islamique ces derniers mois dans le pays.