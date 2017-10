VIDEO. Londres: Le conducteur qui a fait onze blessés dans un accident de voiture a été relâché

Une voiture a renversé plusieurs piétons à Londres devant le Natural History Museum, le 7 octobre 2017. — Handout / @StefanoSutter / AFP

Plusieurs personnes ont été renversées par une voiture ce samedi après-midi devant le Natural History Museum à Londres.

Les autorités dénombrent onze blessés. Neuf personnes ont été hospitalisées. Elles sont toutes sorties de l'hôpital ce dimanche.

Les enquêteurs ont annoncé qu’il s’agissait d’un accident de la route et non d’une attaque terroriste.

Accident de la route en plein cœur de Londres. Une voiture est montée sur le trottoir et a renversé plusieurs passants ce samedi après-midi devant le Natural History Museum dans le centre de Londres. En fin de journée, les autorités ont annoncé dans un communiqué de presse qu’il s’agissait d’un accident de la route et ont écarté la piste terroriste.

The incident in #ExhibitionRoad #SouthKensington earlier is not being treated as a terror-related incident. It is a road traffic collision. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) October 7, 2017

Onze blessés dont neuf hospitalisés selon les services d’urgence

Peu après l’accident, plusieurs véhicules de police et des ambulances ont été dépêchés sur place, et le quartier a été bouclé. La police londonienne a indiqué que le conducteur avait été arrêté dans la rue juste devant le musée et placé en garde à vue.

Onze personnes ont été blessées ont indiqué les services ambulanciers de la capitale britannique. « Nous avons traité 11 patients, la plupart pour des blessures à la tête et aux jambes, et hospitalisé neuf d’entre eux », a précisé le London Ambulance Service sur Twitter.

We attended an incident at Cromwell Road, South Kensington this afternoon. Our statement is below. pic.twitter.com/yBdANOXuZH — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) October 7, 2017

Selon le Guardian, un porte-parole de la police a assuré plus tôt dans la journée que l’incident « n’était pas traité comme un attentat terroriste à ce stade, jusqu’à ce qu’on ait établi les faits ». Une vidéo sur Twitter montrait un homme plaqué à terre par d’autres personnes, près d’une voiture accidentée.

Inmediaciones de Natural History Museum #Londres Hombre reducido en el suelo antes de que llegue policía, no sabemos q pasa. @OndaCero_es pic.twitter.com/4tAQhwEpf5 — RR NEWS (@RosaRodaNews) October 7, 2017

« Le conducteur a essayé de fuir avant d’être plaqué au sol », raconte un témoin

Un témoin de la scène a raconté au quotidien The Independent avoir vu la voiture renverser « environ six personnes. Un homme a essayé de le stopper (…) La voiture s’est ensuite écrasée dans un mur entre deux autres véhicules. Le conducteur a essayé de fuir avant d’être plaqué au sol. La police est arrivée quelques minutes plus tard. »

Un autre témoin de la scène a raconté à la BBC qu’elle avait entendu « des coups de feu, vu une voiture sur le trottoir ». « On a couru. Mon ami s’est coupé la main en plongeant au sol. Quand ça s’est calmé, nous avons vu un homme à terre maîtrisé par la police », a raconté Sarah.

Le conducteur relâché ce dimanche

Le conducteur interpellé samedi et interrogé dans la nuit de sameid à dimanche a été relâché ce dimanche par la police. «Cet incident n'a pas de liens avec le terrorisme et je souhaite remercier les personnes qui sont venues en aide aux blessés», a déclaré un enquêteur, Darren Case.

«Fort heureusement, il n'y a pas de blessés graves et la majorité d'entre eux ont quitté l'hôpital», a-t-il ajouté. «Il a été relâché ce matin. L'enquête se poursuit», a cependant précisé la police londonienne dans un communiqué.

L'homme, âgé de 47 ans, avait été interpellé pour conduite dangereuse sur les lieux de l'accident, près du Museum d'histoire naturelle, puis mis en détention dans un poste de police du nord de Londres. Lui-même blessé, il avait été brièvement hospitalisé.