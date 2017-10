Etats-Unis: L'administration Trump annule l'obligation de remboursement des moyens de contraception par les employeurs

Exit la disposition qui obligeait les employeurs à prendre en charge les mesures de contraception dans la couverture santé de leurs employées. L’administration Donald Trump a annulé ce décret de la loi « Obamacare » vendredi, au nom des convictions religieuses et morales.

« Le président estime que la liberté de pratiquer sa foi est un droit fondamental dans ce pays et c’est ce dont il s’agit aujourd’hui », a expliqué la porte-parole de la Maison Blanche Sarah Huckabee Sanders, devant les journalistes.

De fait, l’annulation de la disposition de la loi « Obamacare » étend l’exemption de la charge les mesures de contraception, déjà accordée à des institutions religieuses, à toutes les entreprises commerciales. Le nouveau règlement « étend les exemptions pour protéger les convictions morales de certaines entités et individus dont les couvertures santé sont sujettes au mandat sur la contraception » d’Obamacare, précise la note publiée par le ministère de la Santé.

La norme introduite sous Barack Obama demandait aux employeurs de « fournir une couverture pour la contraception en violation de leurs croyances religieuses » et pesait « substantiellement sur leur pratique religieuse », a justifié le ministre de la Justice Jeff Sessions, dans une circulaire publiée vendredi.

Cette nouvelle norme est susceptible d’affecter des millions de femmes aux Etats-Unis dont les moyens de contraception étaient intégralement remboursés par leurs employeurs. Mais combien seront touchées ? La bataille des chiffres a fait rage vendredi.

Basant ses estimations sur le nombre d’employeurs ayant déposé des recours en justice contre la mesure Obama, l’administration Trump affirme que l’impact sera limité à environ 120.000 femmes. Mais une étude officielle estimait il y a un an que grâce à Obamacare, 55,6 millions de femmes bénéficiaient de mesures gratuites de contraception.

Dès l’annonce de cette annulation, les réactions indignées ont fusé, que ce soit du côté de l’opposition démocrate, des associations de défense des droits des femmes, du planning familial mais aussi des professionnels de santé (obstétriciens, gynécologues, etc.) que de celui des simples citoyens. Le hashtag #HandsOffMyBC (#Touchepasàmacontraception) était parmi les sujets les plus commentés dans le monde sur Twitter vendredi.

