VIDEO. «Vous verrez bien», Trump en rajoute une couche sur «le calme avant la tempête»

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump fait une sortie pour le moins énigmatique. Rappelez-vous l’épisode de « covfefe ». Jeudi soir, le président américain a lancé une remarque énigmatique affirmant que le moment présent pourrait être « le calme avant la tempête », sans donner plus d’explications.

Donald Trump a fait cette remarque lors d’une séance de photos à la Maison Blanche juste avant le début d’un dîner du couple présidentiel avec des chefs militaires et leurs épouses. Vendredi, il en a rajouté une couche dans le bureau ovale. « Vous verrez bien », a-t-il répondu, le sourire en coin, à la relance d’un journaliste.

Q: "Mr. President, what did you mean by 'calm before the storm' yesterday'?"

...

(Trump winks)

TRUMP: "You'll find out." (via CBS) pic.twitter.com/ktYjrR7EDv