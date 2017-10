VIDEO. Donald Trump prédit «le calme avant la tempête», mais quelle tempête?

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump fait une sortie pour le moins énigmatique. Rappelez-vous l’épisode de « covfefe ». Jeudi soir, le président américain a lancé une remarque énigmatique affirmant que le moment présent pourrait être « le calme avant la tempête », sans donner plus d’explications.

Donald Trump a fait cette remarque lors d’une séance de photos à la Maison Blanche juste avant le début d’un dîner du couple présidentiel avec des chefs militaires et leurs épouses.

« Vous savez ce que cela représente ? C’est peut-être le calme avant la tempête », a-t-il soudain lancé. Aux questions des journalistes lui demandant ce qu’il voulait dire, il a répété « Ca pourrait être ça, le calme, le calme avant la tempête », selon la chaîne de télévision CNN.

TRUMP: "Maybe it's the calm before the storm."

...

REPORTER: "What storm Mr. President?"

TRUMP: "You'll find out." (via Satellite News) pic.twitter.com/bWMzGrDPNa