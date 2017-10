Des archéologues ont découvert la tombe du Père Nöel en Turquie

Des archéologues sont sur le point de résoudre l’un des plus grands mystères de l’histoire. Ils pensent avoir découvert en Turquie la tombe de Saint Nicolas, inspirateur du Père Noël et de Santa Claus.

Le magazine Newsweek révèle ainsi qu’une tombe quasi-intacte a été découverte dans une crypte, jusque-là inaccessible, dans une église du district de Myre, au sud-ouest de la Turquie.

