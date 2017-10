Catalogne: Le chef de la police catalane devant la justice à Madrid

CONVOCATION Josep-Luis Trapero est convoqué pour les troubles ayant accompagné des arrestations et perquisitions en Catalogne...

Les observateurs internationaux, chargés de suivre le déroulé du référendum d'autodétermination organisé ce dimanche 1er octobre en Catalogne, ont constaté de nombreux empêchements émanant du gouvernement espagnol. — Manu Brabo/AP/SIPA

Le chef de la police de Catalogne est arrivé ce vendredi matin à l’Audience nationale de Madrid, un tribunal notamment en charge des affaires de sécurité nationale, où il est poursuivi pour « sédition ».

Josep-Luis Trapero est convoqué comme ses adjoints et les chefs des deux principales associations indépendantistes de Catalogne pour les troubles ayant accompagné des arrestations et perquisitions en Catalogne, et alors que le gouvernement séparatiste de la région envisage une déclaration unilatérale d’indépendance.