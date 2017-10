Une petite erreur de manip' qui offre une vue plongeante derrière la communication de Donald Trump. Un message du président américain, posté mercredi sur Twitter, est apparu au même moment sur un autre compte – avant d’être effacé presque immédiatement –, suggérant que la même personne était, à l’occasion, derrière les deux.

Le tweet en question, toujours visible sur le compte officiel du milliardaire, est une réponse à une information de la chaîne NBC News, selon laquelle le secrétaire d’Etat de Donald Trump, Rex Tillerson, aurait traité son patron de « crétin » en juillet dernier, et envisagé de démissionner.

NBC news is #FakeNews and more dishonest than even CNN. They are a disgrace to good reporting. No wonder their news ratings are way down!