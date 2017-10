VIDEO. Attentat de Las Vegas: La police diffuse les images prises par les caméras embarquées de ses agents

Des policiers sécurisent les abords du Mandala Bay Hotel, à Las Vegas, après la fusillade qui a fait au moins 20 morts. — John Locher/AP/SIPA

Des images qui témoignent d'une agitation extrême et des bruits glaçants. La police de Las Vegas a diffusé les images de l’attaque qui a coûté la vie à au moins 59 personnes et en a blessé 500 autres. Elles ont été prises par les caméras embarqués de ses agents présents sur place. On peut y déceler la stupeur et le chaos qui ont régné sur la ville américaine les quelques minutes qu'a duré la fusillade.

Arme au poing, les policiers, pris de court, se sont abrités des tirs provenant de l’hôtel Mandalay Bay derrière un mur en parpaings. Après avoir localisé la position du tireur, les agents se sont concentrés sur l’évacuation des personnes présentes, alors qu'une pluie de balles - dont on entend distinctement le son - s'abattait sur la ville.

Selon la chronologie de la fusillade la plus meurtrière de l'histoire américaine diffusée par la police locale, Stephen Paddock a ouvert le feu pendant dix minutes, puis a été retrouvé à terre dans sa chambre verrouillée du 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay par une dizaine d'agents de police qui ont utilisé des explosifs pour forcer la porte.