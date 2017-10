L'armée irakienne a repris le centre de Hawija à Daesh, l'un des derniers bastions djihadistes

ETAT ISLAMIQUE Les djihadistes ne tiennent plus que deux localités : Rawa et al-Qaïm, frontalières de la province de Deir Ezzor en Syrie…

Photo d'archives du 16 juin 2014, montrant des manifestants brandissant le drapeau de Daesh devant le bâtiment du gouvernement de la province de Ninive, à Mossoul, en Irak. — UGC/AP/SIPA

L’Etat islamique va-t-il enfin disparaître ? Les forces irakiennes ont annoncé ce jeudi avoir repris le centre de Hawija, l’un des deux derniers bastions de Daesh en Irak, affirmant « poursuivre leur progression » pour libérer l’ensemble des environs.

Les unités de l’armée et de la police ainsi que les forces paramilitaires du Hachd al-Chaabi engagées dans la bataille pour la reconquête de Hawija ont « libéré le centre-ville dans son ensemble et poursuivent leur progression », affirme dans un communiqué le général Amir Yarallah, qui dirige les opérations.

Plus que deux localités aux mains des djihadistes

Cette avancée dans la bataille pour Hawija lancée le 21 septembre intervient alors que les forces irakiennes poursuivent les combats sur un autre front, celui du désert occidental frontalier de la Syrie.

Dans cette zone le long de la frontière poreuse avec le pays déchiré depuis six ans par la guerre civile, les djihadistes ne tiennent plus que deux localités : Rawa et al-Qaïm, frontalières de la province de Deir Ezzor en Syrie. Le 19 septembre, les forces irakiennes ont lancé une offensive pour les reconquérir.

Hawija, située à 230 km au nord de Bagdad, est une ville sunnite de plus de 70.000 habitants a été surnommée « le Kandahar d’Irak » du fait de la présence de combattants extrémistes et en référence au bastion des talibans en Afghanistan. Elle est l’une des dernières villes tenues par l’EI en Irak, les djihadistes ayant été chassés au cours des derniers mois de la majorité des territoires qu’ils avaient conquis en 2014.