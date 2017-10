Washington s'oppose à une résolution de l'ONU visant à abolir la peine de mort pour homosexualité

Le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU a approuvé vendredi une résolution visant condamnant l’usage non-justifié de la peine de mort à l’encontre des femmes, des personnes handicapées, sur des critères ethniques ou pour homosexualité. Le texte a été adopté par 27 voix pour tandis qu’ont été enregistrées 13 voix contre et 7 abstentions.

