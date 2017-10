VIDEO. Attentat de Las Vegas: La compagne du tueur affirme qu'elle ignorait son projet de fusillade

Une photo de Marilou Danley sur sa page Facebook. — Shutterstock/SIPA

Elle décrit le tueur de Las Vegas comme « un homme gentil, attentif, tranquille ». Marilou Danley, la compagne de Stephen Paddock, auteur de la fusillade qui a fait 58 morts et 500 blessés dimanche, affirme qu’elle ignorait tout des sinistres projets de l’homme de 64 ans, selon une déclaration lue par son avocat Matthew Lombard mercredi à Los Angeles.

« Il ne m’a jamais rien dit » qui aurait pu laisser entrevoir « que quelque chose d’horrible allait se passer », ajoute cette femme de 62 ans. « Il y a un peu plus de deux semaines, Stephen m’a dit qu’il avait trouvé un billet à bas prix pour les Philippines et qu’il voulait que je fasse un voyage là-bas pour voir ma famille. Comme tous les Philippins qui vivent à l’étranger, j’étais heureuse à l’idée de rentrer chez moi, voir ma famille et mes amis. »

>> A lire aussi : Les nombreuses zones d'ombre autour du suspect

Elle pensait que le tueur lui avait transféré de l’argent pour « rompre avec elle »

Elle ajoute que pendant qu’elle était aux Philippines, Paddock lui a transféré une importante somme d’argent - 100.000 dollars selon certaines informations de presse - « en disant que c’était pour que j’achète une maison pour moi et ma famille. J’étais reconnaissante mais inquiète que ce voyage inattendu » dans son pays natal « puis l’argent soient une manière de rompre avec moi ».

>> A lire aussi : Une barmaid veille un jeune homme mort pendant quatre heures

« Il ne m’est jamais venu à l’esprit en aucune façon qu’il planifiait des violences contre quiconque », affirme encore Marilou Danley, qui est arrivée à Los Angeles mardi soir, « sachant que le FBI et la police de Las Vegas voulaient me parler ». Elle a été accueillie à son arrivée par la police fédérale avant d’être interrogée par les enquêteurs puis relâchée.

Son frère Reynaldo Bustos a expliqué à la chaine ABC News lui avoir parlé après la fusillade. «Je l'ai appelée immédiatement et elle m'a dit "Calme-toi, il n'y a pas de souci à se faire. Je vais m'en occuper. Ne panique pas, j'ai ma conscience pour moi"». Dans le communiqué lu par son avocat, Marilou Danley s'est dite « dévastée par les morts et les blessés », ajoutant : « en tant que mère et grand-mère, mon cœur est brisé pour tous ceux qui ont perdu des proches ».

La police compte sur elle pour comprendre le mobile du tueur

A ce stade, elle n'a été ni arrêtée ni inculpée, mais la police compte sur elle pour comprendre pourquoi son compagnon, un riche comptable à la retraite, qui aimait le jeu et possédait une belle maison dans une petite ville tranquille à plus d'une heure de Las Vegas, a commis cette tuerie.

>> A lire aussi : Un musicien pro-armes rescapé de la fusillade change d'avis sur la question

C'est en pariant dans les casinos que Paddock a rencontré Marilou Danley il y a plusieurs années, dans un établissement de Reno, dans le Nevada. «Ils étaient adorables. Un homme grand, une femme petite. Il l'aimait, il était fou d'elle», a raconté Eric Paddock, frère du tireur, au Washington Post. Le couple vivait à Mesquite, à 130 kilomètres au nord-est de Las Vegas, dans une maison où la police a découvert de nombreuses armes à feu. Ils étaient très discrets et s'absentaient parfois plusieurs semaines pour aller jouer dans les casinos.

Selon Canberra, Marilou Danley est une ressortissante australienne qui a émigré aux Etats-Unis il y a 20 ans pour travailler dans les casinos. « Je suis sûre qu’elle ne sait rien, comme nous. Il l’a envoyée au loin. Elle était loin pour ne pas interférer avec ses plans », a déclaré une de ses soeurs à une chaine de télévision australienne.