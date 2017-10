Attentat de Las Vegas: La compagne du tueur «ignorait» son projet de fusillade

Marilou Danley, la petite amie du tueur de Las Vegas, Stephen Paddock. — Las Vegas Metropolitan Police Department / AFP

Elle décrit le tueur de Las Vegas comme « un homme gentil, attentif, tranquille ». Marilou Danley, la compagne de Stephen Paddock, auteur de la fusillade qui a fait 58 morts et 500 blessés dimanche, affirme qu’elle ignorait tout des sinistres projets de l’homme de 64 ans, selon une déclaration lue par son avocat Matthew Lombard mercredi à Los Angeles.

« Il ne m’a jamais rien dit » qui aurait pu laisser entrevoir « que quelque chose d’horrible allait se passer », ajoute-t-elle. « Il y a un peu plus de deux semaines, Stephen m’a dit qu’il avait trouvé un billet à bas prix pour les Philippines et qu’il voulait que je fasse un voyage là-bas pour voir ma famille. Comme tous les Philippins qui vivent à l’étranger, j’étais heureuse à l’idée de rentrer chez moi, voir ma famille et mes amis. »

Elle pensait que le tueur lui avait transféré de l’argent pour « rompre avec elle »

Elle ajoute que pendant qu’elle était aux Philippines, Paddock lui a transféré de l’argent « en disant que c’était pour que j’achète une maison pour moi et ma famille. J’étais reconnaissante mais inquiète que ce voyage inattendu » dans son pays natal « puis l’argent soient une manière de rompre avec moi ».

« Il ne m’est jamais venu à l’esprit en aucune façon qu’il planifiait des violences contre quiconque », affirme encore Marilou Danley, qui est arrivée à Los Angeles mardi soir, « sachant que le FBI et la police de Las Vegas voulaient me parler ». Elle se dit « dévastée par les morts et les blessés » et « en tant que mère et grand-mère mon cœur est brisé pour tous ceux qui ont perdu des proches », dit-elle encore.